Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась

Новости Беларуси. Серия сообщений о минировании ряда объектов в Минске оказалась ложной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серия сообщений о минировании ряда объектов в Минске оказалась ложной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром сотрудники четырех гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и столичного железнодорожного вокзала получили электронные письма о том, что заложены взрывные устройства. На местах работали саперы, дежурили бригады медиков и спасателей.
К этому времени обследование зданий завершено. Опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
После обследования зданий информация не подтвердилась. Опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка – устанавливается личность злоумышленника. Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует вспомнить об ответственности и последствиях. Уголовная ответственность за ложное сообщение об опасности предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
В текущем году зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики.