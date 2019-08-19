Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась

Новости Беларуси. Серия сообщений о минировании ряда объектов в Минске оказалась ложной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром сотрудники четырех гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и столичного железнодорожного вокзала получили электронные письма о том, что заложены взрывные устройства. На местах работали саперы, дежурили бригады медиков и спасателей.

К этому времени обследование зданий завершено. Опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

После обследования зданий информация не подтвердилась. Опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка – устанавливается личность злоумышленника. Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует вспомнить об ответственности и последствиях. Уголовная ответственность за ложное сообщение об опасности предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.