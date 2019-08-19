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Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась

19 августа 2019 11:08
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Новости Беларуси. Серия сообщений о минировании ряда объектов в Минске оказалась ложной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -1

Утром сотрудники четырех гостиниц, а также Национального аэропорта «Минск» и столичного железнодорожного вокзала получили электронные письма о том, что заложены взрывные устройства. На местах работали саперы, дежурили бригады медиков и спасателей.

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -4

К этому времени обследование зданий завершено. Опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -7

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -9

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
После обследования зданий информация не подтвердилась. Опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка – устанавливается личность злоумышленника. Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует вспомнить об ответственности и последствиях. Уголовная ответственность за ложное сообщение об опасности предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -12

В текущем году зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Чаще всего они поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики.

Информация о минировании 4 гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске не подтвердилась -15

# Лжеминирование # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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