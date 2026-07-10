Фишинговую сеть ликвидировали в Гродно – через нее списывали деньги с чужих счетов

21-летний житель Брестской области собрал вокруг себя группу из 24 человек – они выискивали в интернете объявления о продаже товаров, представлялись покупателями и под предлогом невозможности приехать лично, просили оформить доставку.

Фишинговая сеть в Гродно ликвидирована. Схема была простой и жестокой одновременно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненского облисполкома: Под предлогом оформления безопасной доставки злоумышленники сбрасывали жертвам фишинговые ссылки. Как только доверчивые граждане переходили по ним и вводили реквизиты, хакеры получали полный доступ к их банковским счетам и мгновенно списывали сбережения. На данный момент официально установлены семь граждан, пострадавших от рук фигурантов. Оперативники продолжают устанавливать других потерпевших от деятельности данной группы.

В чате состояло 24 человека. Состоял я, кодер. Кодера я нашел в чатах услуг. Был канал выплаты. В выплатах примерно где-то 22-23 профита, из которых 10-15 будут пострадавшими.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.