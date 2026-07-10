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Фишинговую сеть ликвидировали в Гродно – через нее списывали деньги с чужих счетов

10 июля 2026 08:31
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Фишинговая сеть в Гродно ликвидирована. Схема была простой и жестокой одновременно,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-летний житель Брестской области собрал вокруг себя группу из 24 человек – они выискивали в интернете объявления о продаже товаров, представлялись покупателями и под предлогом невозможности приехать лично, просили оформить доставку.

Фишинговую сеть ликвидировали в Гродно – через нее списывали деньги с чужих счетов-2

Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненского облисполкома:
Под предлогом оформления безопасной доставки злоумышленники сбрасывали жертвам фишинговые ссылки. Как только доверчивые граждане переходили по ним и вводили реквизиты, хакеры получали полный доступ к их банковским счетам и мгновенно списывали сбережения. На данный момент официально установлены семь граждан, пострадавших от рук фигурантов. Оперативники продолжают устанавливать других потерпевших от деятельности данной группы.

Фишинговую сеть ликвидировали в Гродно – через нее списывали деньги с чужих счетов-4

В чате состояло 24 человека. Состоял я, кодер. Кодера я нашел в чатах услуг. Был канал выплаты. В выплатах примерно где-то 22-23 профита, из которых 10-15 будут пострадавшими.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

# МВД Республики Беларусь # МВД Беларуси # Интернет-мошенничество # Мошенничество

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