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Крупная партия товаров на 4 млн рублей задержана могилевскими таможенниками

04 июля 2026 15:03
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Крупная партия товаров на 4 млн рублей задержана могилевскими таможенниками-0

Сотрудниками Могилевской таможни выявлена попытка перевоза из РФ большой партии иностранных товаров народного потребления, которая прибыла на территорию ЕАЭС в обход таможенного оформления, информирует официальный Telegram-канал ГТК Беларуси.

Ввоз 88,5 тысячи единиц одежды, обуви, кожаной галантереи, чехлов для мобильных телефонов и иного осуществлялся посредством транспортного средства DAF. Стоимость товаров превышает 4 млн белорусских рублей.

Водитель белорусской фирмы-перевозчика не имел при себе пакет требуемых транспортных и грузосопроводительных документов на товар.

Могилевская таможня инициировала в отношении юрлица административный процесс по ст. 13.12 КоАП РБ. Ему необходимо уплатить штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фото: ГТК Беларуси

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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