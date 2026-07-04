Крупная партия товаров на 4 млн рублей задержана могилевскими таможенниками

Сотрудниками Могилевской таможни выявлена попытка перевоза из РФ большой партии иностранных товаров народного потребления, которая прибыла на территорию ЕАЭС в обход таможенного оформления, информирует официальный Telegram-канал ГТК Беларуси.

Ввоз 88,5 тысячи единиц одежды, обуви, кожаной галантереи, чехлов для мобильных телефонов и иного осуществлялся посредством транспортного средства DAF. Стоимость товаров превышает 4 млн белорусских рублей.

Водитель белорусской фирмы-перевозчика не имел при себе пакет требуемых транспортных и грузосопроводительных документов на товар.

Могилевская таможня инициировала в отношении юрлица административный процесс по ст. 13.12 КоАП РБ. Ему необходимо уплатить штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фото: ГТК Беларуси