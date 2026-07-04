Более 200 сообщений о мошенниках поступило в МВД за сутки

В течение прошедших суток в милицию обратились более 200 раз с сообщениями о телефонных мошенниках, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

МВД зарегистрировало порядка 18 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Правоохранители заблокировали 3 фишинговых интернет-ресурса (поддельные интернет-площадки); возможность платежей в адрес 39 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; приостановили расходные операции по 66 счетам.

Оперативники задержали трех курьеров, курируемых аферистами. При них обнаружены 13 тысяч рублей.

72 украинских БПЛА сбиты над Петербургом: обломки одного упали в Петергофе

Фото: скриншот видео МВД Беларуси