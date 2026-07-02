Пассажирский автобус Минск-Анапа атакован БПЛА в районе погранперехода в Брянской области

2 июля пассажирский автобус, следующий по маршруту Минск – Гомель – Анапа, пострадал в результате атаки БПЛА по стоянке автотранспорта в районе погранперехода «Красный камень» Брянской области, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел предположительно на автостоянке в 11:55.

19 человек находились в этот момент в салоне автобуса. В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медпомощь. Организована эвакуация людей.