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Пассажирский автобус Минск-Анапа атакован БПЛА в районе погранперехода в Брянской области

02 июля 2026 12:13
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2 июля пассажирский автобус, следующий по маршруту Минск – Гомель – Анапа, пострадал в результате атаки БПЛА по стоянке автотранспорта в районе погранперехода «Красный камень» Брянской области, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел предположительно на автостоянке в 11:55.

19 человек находились в этот момент в салоне автобуса. В результате атаки два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медпомощь. Организована эвакуация людей. 

Уважаемые граждане и перевозчики, при планировании отдыха выбирайте безопасный маршрут!

# ЧП # Международная политика

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