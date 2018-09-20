СК: Мозырский живодёр заключён под стражу в Москве

Новости Беларуси. В России заключен под стражу житель Мозыря, обвиняемый в жестоком обращении с животным.

По информации УСК по Гомельской области, была получена информация о том, что на территории России задержали жителя Мозыря (все подробности здесь). Мужчина находился в межгосударственном розыске по уголовному делу о жестоком обращении с животным.

Согласно постановлению Лефортовского районного суда Москвы в отношении белоруса была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

По материалам дела 28-летний неработающий житель Мозыря причинял увечья животным и записывал это на видео, который после публиковал в сети в открытом доступе. Были установлены четыре подобных факта.

«На основании собранных по делу доказательств Мозырским РОСК вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из низменных побуждений, повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Продолжается работа по данному уголовному делу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого мужчины в Беларусь.

Ранее житель Мозыря уже привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма в Мозыре. В 2012 году мужчину освободили.

В июне этого же года мужчину задержали по подозрению в осквернении двух православных храмов в Мозыре. Среди мотивов осквернения храмов молодой человек называл враждебное отношение к христианской религии. В 2013 году суд Мозырского района вынес постановление о признании данного лица совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, предусмотренные ч. 2 ст. 346 (надругательство над историко-культурными ценностями, ст. 341 (осквернение здания циничными изображениями), ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК РБ. К мужчине применили принудительные меры безопасности и лечения.

Летом в Столбцовском районе был жестоко убит щенок хаски.