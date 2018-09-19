Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Скиделе: трехлетняя девочка спала в подъезде на коврике, пока нетрезвый отец находился дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседи пытались достучаться до главы семейства, но тщетно. Пришлось вызвать милицию. Наша съемочная группа нашла эту семью и побывала в квартире, где живет ребенок. Как объясняют ситуацию родители, что думают соседи и во что выльется вопиющая отеческая небрежность? Выясняла корреспондент Галина Буро.

Фотография, где маленькая девочка, подложив руку под голову, спит на грязном коврике лестничной площадки, облетела интернет. Снимок бурно обсуждают в комментариях, строят догадки. В авторстве фото никто не признается. Известно лишь место драмы – Гродненский район, Скидель.

Галина Буро, СТВ:

Резонансный фотокадр с ребенком был сделан в этой самой новостройке. Жильцы получили ключи от квартир чуть больше года назад. Казалось бы, созданы все условия для счастливой семейной жизни с детьми. Что еще надо?

Раззнакомиться новоселы еще не успели, однако уже заметили тревожные нотки в поведении одних из соседей.

Часто ходишь, и тут какие-то компании на балконе сидят постоянно. Дети постоянно там выглядывают. Одежки постоянно очень много висит, и застиранная – видно, что семья такая не благополучная.

Знаю, что выпивают, и все. Когда прохожу, видно, что идут, шатаются. И все.

С семьей, которую сегодня обсуждает вся округа, мы решили познакомится лично.

Андрей Клюкач, отец девочки:

– Сколько лет ребенку вашему?

– Три.

– Три годика. А где он был?

– На улице был.

– Один?

– Нет, сначала со мной был, а потом…

– А потом что?

Андрей и Алеся Клюкачи довольно путано рассказывают историю: мол, он гулял с ребенком, потерял ключи, залез в квартиру через балкон и пытался открыть дверь. Девочка Милана, видимо, очень долго ждала в подъезде, раз решила прилечь возле двери. Мать с двумя другими детьми в это время была у подруги. В процессе разговора заглядываем в детскую – дочерей нет. После инцидента их временно изъяли у семьи.

Андрей Клюкач:

– Вы пьете?

– Как пью... выпиваю.

– Ради детей вы готовы бросить пить?

– Да.

Глава семейства работает грузчиком на местном предприятии, мать безработная. В Скидель переехали в 2017 году из Дятловского района. В детском саду, который сейчас посещают дети, воспитатели ничего особенного сказать о родителях не могут.

Елена Алексеева, заведующая ясли-садом № 2 Скиделя:

Я думаю, что именно в последнее время что-то случилось, что стала ухудшаться быстро ситуация в семье.

А вот в милиции выяснилось, что отец состоит на учете – ранее он был несколько раз судим. Правда, в последнее время жалоб на него не поступало. Семья в социально-опасном положении не состояла. Но теперь уже претендует на это звание – в районе специально создана комиссия.

Валерий Шамрук, заместитель начальника Гродненского РОВД:

Когда приехала комиссия, присутствовал там и наш сотрудник, участковый инспектор, начальник инспекции по делам несовершеннолетних. Данный граждан находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом стал вести себя неадекватно, в связи с чем пришлось применить к нему меру административного задержания.