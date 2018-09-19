Оштрафован водитель Audi за попытку скрыться от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. Суд оштрафовал водителя автомобиля Audi за попытку скрыться от ГАИ.

По информации пресс-службы Верховного суда, девятнадцатого сентября судом Фрунзенского района Минска было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя транспортного средства.

Напомним, 65-летний мужчина не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и поехал в сторону Минска. Чтобы остановить автомобиль пришлось применить табельное оружие, но и это не дало результата. После длительной погони на улице Жудро в столице водителя удалось задержать.

Опубликовано видео погони со стрельбой за Audi в Минске (смотрите здесь).

«Постановлением по делу об административном правонарушении водитель Audi на основании ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях подвергнут штрафу в доход государства в размере 45 базовых величин на сумму 1102 рублей 50 копеек».

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток.