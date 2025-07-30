Как собирать грибы и ягоды, чтобы не получить штраф? Лесничий рассказал простыми словами про новые правила

В Беларуси с января 2024 года действует обновленный Лесной кодекс и постановление Министерства лесного хозяйства № 16, утвердившее положение о порядке заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесного использования. В положении прописано, как правильно собирать грибы, ягоды и заготавливать сок в белорусских лесах, не нанося ущерб природе.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Казалось бы, лесной кодекс существовал практически всегда и все знают, как собирать или лучше вообще не собирать. Какие-то новшества появились?

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Да, в прошлом году была утверждена новая редакция Лесного кодекса, согласно которой граждане имеют полное право, находясь в лесу, бесплатно собирать грибы, ягоды, плоды, орехи, а также изымать путем выкопки дикорастущие растения на территории лесного фонда.

Но здесь есть маленькая оговорка. Во-первых, мы можем изымать те растения, которые не включены в Красную книгу Республики Беларусь. И второе – изымать дикорастущие растения также необходимо только на тех участках, которые разрешены, согласно информации, которая размещена на официальных сайтах лесхозов.