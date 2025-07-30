Как собирать грибы и ягоды, чтобы не получить штраф? Лесничий рассказал простыми словами про новые правила
В Беларуси с января 2024 года действует обновленный Лесной кодекс и постановление Министерства лесного хозяйства № 16, утвердившее положение о порядке заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесного использования. В положении прописано, как правильно собирать грибы, ягоды и заготавливать сок в белорусских лесах, не нанося ущерб природе.
Подробнее об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Максим Мигун.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Казалось бы, лесной кодекс существовал практически всегда и все знают, как собирать или лучше вообще не собирать. Какие-то новшества появились?
Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Да, в прошлом году была утверждена новая редакция Лесного кодекса, согласно которой граждане имеют полное право, находясь в лесу, бесплатно собирать грибы, ягоды, плоды, орехи, а также изымать путем выкопки дикорастущие растения на территории лесного фонда.
Но здесь есть маленькая оговорка. Во-первых, мы можем изымать те растения, которые не включены в Красную книгу Республики Беларусь. И второе – изымать дикорастущие растения также необходимо только на тех участках, которые разрешены, согласно информации, которая размещена на официальных сайтах лесхозов.
Ольга Бурлакова:
Штрафы большие?
Максим Мигун:
Штрафы разные. На физическое лицо – до 20 базовых величин.
Немаловажный факт – разрешили использовать различные ручные приспособления для сбора грибов и ягод. В народе называется комбайн.
Это сделано с той целью, чтобы увеличить дополнительный объем, получить такой возобновляемый лесной ресурс, как ягоды. Это первое. Второе – эти ягоды в последующем идут в переработку. Соответственно, мы получаем хороший, законченный продукт.
Юрий Царев, ведущий:
Есть еще одна ремарка. Собирать ягоды и грибы можно в местах, за исключением тех мест, где заготовка запрещена статьей 19 Лесного кодекса, а это особо охраняемые природные территории. Что это за особо охраняемые природные территории?
Максим Мигун:
На территории республики выделяется особо охраняемая природная территория – это нацпарки, заповедники, заказники, памятники природы. Они имеют различный статус – и республиканский, и местный.
Но это не значит, что если мы находимся на территории заказника либо заповедника, это однозначно запрет на сбор. Нужно понимать, на территории какого заказника мы находимся. Заказник имеет статус и положение. В этом положении указан режим охраны. И если там никаких ограничений по сбору дикорастущих ягод, грибов, плодов нет, мы можем на законных основаниях заниматься их заготовкой.
Подробнее – в видео.