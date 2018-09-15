Московские правоохранители задержали 28-летнего мозырянина, который подозревается в жестоком обращении с животными

Новости Беларуси. 3 сентября белорусским СК и московскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

По сведениям МВД России, 14 сентября подозреваемых в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали сотрудники УВД по Юго-Восточному округу Москвы.

Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.

Как сообщало УСК по Гомельской области, ранее неизвестный разместил в интернете видеозаписи, на которых причиняет увечья котам. В ходе расследования под подозрение попал безработный 28-летний житель Мозыря. Его объявили в розыск.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных. Также московские правоохранители опубликовали видеозапись задержания подозреваемых.

Летом 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота.