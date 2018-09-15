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Московские правоохранители задержали 28-летнего мозырянина, который подозревается в жестоком обращении с животными

15 сентября 2018 06:56
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Новости Беларуси. 3 сентября белорусским СК и московскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.  

По сведениям МВД России, 14 сентября подозреваемых в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали сотрудники УВД по Юго-Восточному округу Москвы.  

Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.  

Как сообщало УСК по Гомельской области, ранее неизвестный разместил в интернете видеозаписи, на которых причиняет увечья котам. В ходе расследования под подозрение попал безработный 28-летний житель Мозыря. Его объявили в розыск.  

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных. Также московские правоохранители опубликовали видеозапись задержания подозреваемых.  

Летом 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота. 

В милицию обратилось общественное объединение защиты животных – подробнее здесь.  

# Вандализм и живодерство # происшествия # Видеофакт

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