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«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации

23 августа 2018 17:38
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Новости Беларуси. В деревне под Столбцами двое мужчин сначала избили, а потом задушили собаку по кличке Умка. Хозяйка намерена подавать в суд по обвинению в живодерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мертвое животное нашли закопанным в лесу. Милиция сейчас проводит проверку всех фактов. После нее, вероятно, станет ясна картина происшествия. Но уже выяснилось, что убийство хаски происходило на глазах у соседей. Что же известно на данный момент? Узнавал корреспондент Дмитрий Боярович.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-1

Татьяна Ложевич:
Это заключение, вчера было вскрытие. Смерть в результате удушения. При механической асфиксии смерть наступает за время не менее 10 минут. То есть собаку больше 10 минут просто душили веревкой на глазах у людей и детей.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-4

Татьяна едва сдерживает слезы. Еще недавно Умка – любимый питомец, подаренный ей мужем – прогуливался с хозяйкой, позируя для фото. Теперь женщине приходится показывать съемочной группе снимки другого рода.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-7

Татьяна Ложевич:
У нас есть сторож, который в мое отсутствие, пока я на работе, присматривает за питомником. Пошел в лес собирать грибы и взял с собой Умку. Умка по дороге пропала из поля зрения. Где-то через два часа он пришел домой, и собаки дома не обнаружил.

О собаке спустя время сообщили соседи. Дескать слышали, как пес громко скулил. Анастасия рассказала, что на подворье через дорогу от ее дома животное и убили.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-10

Анастасия Остапчик:
У меня дети были во дворе в это время. Я вышла, чтобы детей убрать со двора. И заметила, как мужчина уже натягивал веревку, тем самым душа собаку. Он ее тянул, а женщина всем руководила. Фразы такие: сильнее, держи, вырывается.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-13

При этом пес сам пришел к людям. Соседи видели, как собака лизала руки мужчинам, очевидно доверяя и не боясь. Впрочем, доверие закончилось у этого забора.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-16

Татьяна Ложевич:
Именно здесь происходило то, что происходило. На той стороне забора была кровь. Ее уже видимо оттерли, вымыли. У меня просто нет комментариев, нет слов.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-19

Дмитрий Боярович, СТВ:
После убийства собаку почти полкилометра от деревни до ближайшего леса тащили на веревке. Один из хозяев хаски нашел ее здесь закопанной.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-22

Сейчас немного подсохла земля, а увидел – были свежие срезы. Я спустился сюда и начал разрывать. Примерно сантиметров 20 разрыл земли и достал собаку. Взял ее на руки, донес до этих соседей, которые его убили. И поехал с ним домой на велосипеде. Держал в руках.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-25

Вместе с собакой мужчины закопали и курицу, которую загрыз пес. Именно это – по их словам – послужило причиной жестокой расправы над животным. В общении с прессой супружеская пара отстаивала свою правду.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-28

– Вот курей у меня поела. Одну съела, а другую не успела. Як яна сюда попала, я не понимаю.

– Зачем вообще так жестоко? Поговорили бы.

– А яна як жестоко – подавила бы мне всех курей, да? Качек подавила бы. Собаку это надо чтобы даже не выходила из вольера.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-31

– Вы собаку душили 10 минут. Вы представляете, какую вы ей боль доставляли. Щенку 10 месяцев.

Ответа на вопрос, загрыз ли хаски курицу, нет. Известно, что в деревне есть беспризорные собаки. Впрочем, нюансы ситуации изучают правоохранители. Милиция проводит проверку.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации-34

Официальный представитель УВД Миноблисполкома: «На место происшествие выбывала следственно-оперативная группа»

За убийство собаки – если вина будет доказана – жителям Русаков грозит уголовная ответственность. Санкции статьи за жестокое обращение с животным предусматривают до года лишения свободы.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Татьяна Ложевич # Анастасия Остапчик # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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