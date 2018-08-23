«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. В деревне под Столбцами двое мужчин сначала избили, а потом задушили собаку по кличке Умка. Хозяйка намерена подавать в суд по обвинению в живодерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мертвое животное нашли закопанным в лесу. Милиция сейчас проводит проверку всех фактов. После нее, вероятно, станет ясна картина происшествия. Но уже выяснилось, что убийство хаски происходило на глазах у соседей. Что же известно на данный момент? Узнавал корреспондент Дмитрий Боярович.

Татьяна Ложевич:

Это заключение, вчера было вскрытие. Смерть в результате удушения. При механической асфиксии смерть наступает за время не менее 10 минут. То есть собаку больше 10 минут просто душили веревкой на глазах у людей и детей.

Татьяна едва сдерживает слезы. Еще недавно Умка – любимый питомец, подаренный ей мужем – прогуливался с хозяйкой, позируя для фото. Теперь женщине приходится показывать съемочной группе снимки другого рода.

Татьяна Ложевич:

У нас есть сторож, который в мое отсутствие, пока я на работе, присматривает за питомником. Пошел в лес собирать грибы и взял с собой Умку. Умка по дороге пропала из поля зрения. Где-то через два часа он пришел домой, и собаки дома не обнаружил. О собаке спустя время сообщили соседи. Дескать слышали, как пес громко скулил. Анастасия рассказала, что на подворье через дорогу от ее дома животное и убили.

Анастасия Остапчик:

У меня дети были во дворе в это время. Я вышла, чтобы детей убрать со двора. И заметила, как мужчина уже натягивал веревку, тем самым душа собаку. Он ее тянул, а женщина всем руководила. Фразы такие: сильнее, держи, вырывается.

При этом пес сам пришел к людям. Соседи видели, как собака лизала руки мужчинам, очевидно доверяя и не боясь. Впрочем, доверие закончилось у этого забора.

Татьяна Ложевич:

Именно здесь происходило то, что происходило. На той стороне забора была кровь. Ее уже видимо оттерли, вымыли. У меня просто нет комментариев, нет слов.

Дмитрий Боярович, СТВ:

После убийства собаку почти полкилометра от деревни до ближайшего леса тащили на веревке. Один из хозяев хаски нашел ее здесь закопанной.

Сейчас немного подсохла земля, а увидел – были свежие срезы. Я спустился сюда и начал разрывать. Примерно сантиметров 20 разрыл земли и достал собаку. Взял ее на руки, донес до этих соседей, которые его убили. И поехал с ним домой на велосипеде. Держал в руках.

Вместе с собакой мужчины закопали и курицу, которую загрыз пес. Именно это – по их словам – послужило причиной жестокой расправы над животным. В общении с прессой супружеская пара отстаивала свою правду.

– Вот курей у меня поела. Одну съела, а другую не успела. Як яна сюда попала, я не понимаю. – Зачем вообще так жестоко? Поговорили бы. – А яна як жестоко – подавила бы мне всех курей, да? Качек подавила бы. Собаку это надо чтобы даже не выходила из вольера.

– Вы собаку душили 10 минут. Вы представляете, какую вы ей боль доставляли. Щенку 10 месяцев. Ответа на вопрос, загрыз ли хаски курицу, нет. Известно, что в деревне есть беспризорные собаки. Впрочем, нюансы ситуации изучают правоохранители. Милиция проводит проверку.