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Водитель не заметил двух женщин на пешеходном переходе: видео очевидца

19 сентября 2018 19:37
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Новости Беларуси. Два пешехода попали под колеса автомобиля. Авария произошла утром 19 сентября на Голодеда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель не заметил двух женщин на пешеходном переходе: видео очевидца-1

Водитель авто ехал со стороны Ташкентской и не пропустил людей на пешеходном переходе. В больницу доставили 33-летнюю женщину, у которой обнаружили ушибы. Причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать яркое утреннее солнце, которое ослепило водителя. Автоинспекторы призывают автолюбителей быть внимательными.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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