Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси в Витебской области: хронология и причины трагедии

Специальная комиссия выясняет причины трагедии. Предварительная версия – техническая неисправность вертолета. На месте аварии работают представители французской компании «Еврокоптер», а также фирмы-производителя двигателей.

Что случилось в небе над белорусско-литовской границей, пока можно только догадываться. Но 20 октября в 15.45 жители приграничной деревни Вилейты с земли наблюдали такую картину: вертолет кружил над их домом, затем упал и загорелся. Все произошло в считанные минуты: громкий хлопок, взрыв, столб дыма, пожар.

Еще ближе к месту крушения оказались лесничие. По их словам, вертолет летел со стороны Литвы по направлению к базе на подозрительно низкой высоте. Рухнул в 200 метрах от их лесовозов. Главный лесничий Поставского лесничества Сергей Хайков поделился увиденным.

Сергей Хайков:

Мы вывозили лес с 35-го квартала. И там были два человека, непосредственно которые видели – мастер и тракторист. И они бежали тогда туда, к этому вертолету. Они слышали два щелчка, и сразу вертолет потерял управление и пошел вниз. И потом взрыв. 200 метров где-то от нашей машины.

Местность, где упал вертолет, труднопроходимая. Все исчерчено мелиоративными каналами. Первыми к месту крушения добрались кареты скорой помощи. За ними на экстренный сигнал примчались спасатели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Спасатель:

Две машины выезжало туда – пожарная и аварийно-спасательная. В районе 30 минут мы ехали, потому что там расстояние около 35 километров.

Шансов на спасение у находившихся на борту не было, считают очевидцы. Вертолет сгорел слишком быстро. К приезду МЧС от летательного аппарата осталась лишь хвостовая часть.

Погибли пять человек: члены экипажа и телевизионщики, готовившие специальный репортаж.

Место крушения сразу же оцепили. За несколько километров от него выставили временные блокпосты. Сутки напролет там работали следователи.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 365 ч. 2 – нарушение правил полетов. По факту падения в этот же день вертолета в Поставском районе, в котором погибли пять человек.

Потерпевший крушение вертолет в эскадрилье Поставского погранотряда появился три года назад. Четыре французские вертушки Погранкомитет Беларуси закупил у компании «Еврокоптер». Новые винтокрылые пришли на смену проверенным, но исчерпавшим ресурс МИ-8. На вертолетах «Экюрель» пограничники начали совершать облеты на таких сложных участках, где «МИшка» не смог бы даже развернуться.

«Еврокоптер» – ведущая компания на рынке вертолетостроения. На ее долю приходится почти треть мирового рынка вертолетов. Модель «Экюрель» – вертолет многофункциональный, легкий, маневренный. С «белками», как в переводе с французского называют эти вертолеты, белорусские пограничники щелкали нарушителей как орехи. С количеством задержаний в разы увеличилась и экономия топлива.

Уже рассматриваются первые версии авиакатастрофы. Стандартные для такого происшествия: неисправное техническое состояние машины или ошибка пилотирования. Виной ли человеческий фактор или поломка, пока не берутся судить даже опытные авиаторы.

Александр Николаевич за штурвалом вертолета провел 6 000 часов. По опыту знает: причины могут быть разные.

Александр Грищенко, мастер спорта международного класса по вертолетному спорту:

Техника есть техника. Что наша, что их. Все зависит от эксплуатации. Как за ними смотрят и как летают на них. От опыта пилотов.

Для экипажа очередное воздушное патрулирование границы было плановым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В Поставском погранотряде авиамониторинг – обычная практика. На базе аэродрома вблизи Постав винтокрылые стражи границы появились еще в 93-м. К вертолетному шуму и регулярным облетам в округе привыкли даже местные жители. Такой трагедии никто не ожидал.

Местные жители:

Жалко людей. Так жалко матерей, жен, детей. Мы соболезнуем и молимся за них.

Погибшие члены экипажа Игорь Скворцов и Андрей Пекарский были опытными летчиками.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Командир экипажа – подполковник Игорь Скворцов. Налет – 2150 часов. Проходил подготовку во Франции, там же получал лицензию на управление данным вертолетом.

Летчик-штурман – майор Андрей Пекарский, летчик 2-го класса. Налет – 500 часов. Тоже проходил подготовку во Франции и получал там лицензию.

Скворцов был одним из самых подготовленных и высококвалифицированных специалистов.

Эти кадры наш телеканал снимал в 2009 году. Игорь Скворцов был первым, кто освоил французские вертолеты. Вот он демонстрирует высший пилотаж на новой вертушке.

А здесь делится впечатлениями о стажировке во Франции. Увидев красную ниточку на кузове вертолета, пилот решил: чтобы не сглазили.

Игорь Скворцов, заместитель командира отдела авиационного отряда по штурмовой службе:

Я во Франции был очень удивлен, думал, что-то помечено. Красное висит, думал, надо снять. Оказалось, что это указатель скольжения.

Вместе с экипажем летела съемочная группа телерадиокомпании «Союз». Журналисты готовили специальный репортаж о деятельности погранзастав Беларуси для воскресного выпуска программы «Союз», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Корреспондент Юлия Шатерник и оператор Виталий Прачковский часто снимали сюжеты о границе – летали на съемки и раньше. Впервые на воздушном судне с ними полетел водитель Сергей Шамалов, обычно ожидавший коллег в машине.

Катерина Нестер, главный редактор тележурнала «Союз»:

Их задачей было снять жизнь пограничников, их будни, условия работы, новую технику, которая помогает им нести свою службу. Ребята вместе оказывались часто, вместе выполняли сложные журналистские работы, часто оказывались в командировках.

Родственники, друзья, коллеги сейчас скорбят об утрате. В пограничных подразделениях прошли митинги-реквиемы.

К расследованию причин трагедии пригласили специалистов из компании-производителя потерпевшего крушения вертолета. Они уже прибыли в Беларусь.