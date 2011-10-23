В Беларуси прощаются с погибшими при крушении пограничного вертолета

В печальном списке пять человек: пилоты Игорь Скворцов и Андрей Пекарский, корреспондент Юлия Шатерник, оператор Виталий Прачковский и водитель Сергей Шамалов. Съемочную группу телерадиовещательного объединения «Союз» хоронили под Минском на кладбище в Колодищах.

Траурная церемония прощания с пилотами прошла в Поставах. Их похоронили на родине. Игоря Скворцова – в Витебске, а Андрея Пекарского – в Боровухе под Полоцком. Проститься с погибшими пришли родственники, близкие и коллеги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета:

Сегодня мы придаем земле тех, с кем работали, служили. Очень тяжело сознавать, что это те ребята, с которыми ты работал часто, интересно. Мы работали в унисон.

Мы вместе скорбим и переживаем и как можем стараемся помочь родным и близким, разделить это горе вместе с ними.