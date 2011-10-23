Предварительная версия крушения вертолета погранкомитета Беларуси – техническая неисправность

Представители компании производителя вертолетов и двигателестроительной фирмы приехали в Беларусь по приглашению Госпогранкомитета для расследования обстоятельств происшествия. К слову, это мировая практика.
Как сообщалось ранее, полеты трех вертолетов «Еврокоптер», которыми располагают белорусские пограничники, временно прекращены до выяснения причин крушения.
Вертолет Госпогранкомитета Беларуси, который выполнял плановый полет, разбился 20 октября в районе деревни Вилейты, примерно в километре от белорусско-литовской границы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На борту находились пять человек – два члена экипажа и съемочная группа телерадиовещательного объединения «Союз».
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