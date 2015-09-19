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Шестилетний мальчик остался без руки после неудачного селфи, другой погиб на месте

19 сентября 2015 12:53
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Новости Киргизии. Трагедией закончилась попытка шестилетних мальчиков из Киргизии сфотографировать себя на камеру мобильного телефона.

Все произошло в киргизском городе Таш-Кумыр. Дети хотели сделать селфи на фоне рекламного баннера. Для этого они забрались на высоту, но в какой-то момент потеряли равновесие, сорвались и разбились.

Один ребенок скончался на месте. Второй чудом выжил, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По информации спасателей, мальчику пришлось ампутировать руку.

Таких случаев в мире, к несчастью, уже сотни. На севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов. Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда. Прошлым летом поляки на глазах у своих детей упали со скалы в Португалии во время попытки сделать селфи.

Погоня за эффектным снимком все чаще заканчивается трагедией.

В МВД России, например, в связи с этим начали всероссийскую акцию «Безопасное селфи» и выпустили инструкцию (см. фото), как не покалечить себя во время съемки.

О том, что во всем нужно знать меру, говорили в программе «Картина мира». Видео здесь

 

# происшествия # Несчастный случай

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