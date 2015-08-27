79-летний Вуди Аллен сорвался со скалы во время съемок

Новости США. Во время съемок эпизода на скалистом побережье режиссер оступился и упал с небольшой скалы. На помощь Аллену бросился актер Джесси Айзенберг, который помог мэтру выбраться из ловушки.

К слову, о курьезах. На съемочной площадке, как правило, актерам и даже режиссерам уготовано множество сюрпризов. И не всегда приятных. Так, например, во время съемок «Особенностей национальной охоты» медведь обидел актера Стругачева.

По сценарию охотники должны были завалить кабана. Режиссер Александр Рогожкин считал, если настоящая охота, то обязательно на кабана, но специалисты отговорили режиссера, так как кабан дрессуре не поддается и на съемках с ним было бы не справиться. Тогда кабана пришлось заменить на медведя. Рогожкин требовал крупного. Мишку звали Борей. Он как и многие его коллеги в 90-е годы зарабатывал деньги – дарил свою добродушную улыбку, фотографируясь с иностранцами. За этим занятием его и нашли на улицах Петербурга ассистенты съемочной группы, актеры мишку полюбили, но предпочитали держаться подальше. И все-таки без жертв не обошлось. Подробнее здесь.