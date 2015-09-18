«Вытащили очень много разного, самого дорогого сердцу»: в Новой Москве обокрали дом певца Димы Билана

Новости России. Певец Дима Билан стал жертвой дерзкого ограбления. Неизвестные ночью проникли в его особняк в Подмосковье,

вскрыли сейф и похитили около девяти миллионов рублей.

Андрей Галиакберов, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве:

Сегодня около 1:00 в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам поступило сообщение о краже из частного дома, расположенного в деревне Рассказовка. Прибывшая следственно-оперативная группа опросила 33-летнего хозяина, а также охранника дома.



По информации российских изданий, из дома Билана

исчезли не только деньги, но и дорогостоящие часы и жесткие диски с записанным музыкальными и видеоматериалами.

Дима Билан (порталу Super.ru):

В час ночи я вернулся из Москвы, где культурно отдыхал, прогуливался по городу. Приехал домой и испытал шок. В загородном доме была выломана дверь, ее просто сорвали с петель. Я также заметил около дома следы, уходящие в лес. Вытащили из дома очень много разного, самого дорогого сердцу.