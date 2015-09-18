В Минске пресекли канал поставки контрафактного алкоголя: изъято более 2,5 тысяч литров спирта

Новости Беларуси. В Минске пресекли канал поставки контрафактного алкоголя. Поддельное спиртное поставлялось в Беларусь из России. В общей сложности изъято более 2,5 тысяч литров спирта, а также 4 ящика водки. По заключению экспертов, изъятый контрафакт несет угрозу для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Оперативники ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска выявили факт незаконного хранения у 42-летнего минчанина спиртосодержащей алкогольной продукции. Установлено, что данную продукцию правонарушитель возил с территории Российской Федерации. В дальнейшем реализовывал также минчанину, который, в свою очередь, в подпольных условиях разливал из спиртосодержащей жидкости алкогольную продукцию и в дальнейшем продавал ее клиентам под видом российской водки.