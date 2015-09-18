В Ошмянском районе 84-летний пенсионер убил сожителя, а затем повесился

Новости Беларуси. Что стало причиной трагедии, предстоит установить следователям.



Тело мужчины 1930 года рождения с черепно-мозговой травмой было обнаружено в его доме в деревне Драглевцы. Правоохранители установили, что преступление совершил его сожитель 1931 года рождения, который после жестокой расправы над мужчиной, свел счеты с жизнью.

Он повесился в доме сына в Воложинском районе.

Пресс-служба МВД Республики Беларусь:

В д. Драглевцы Ошмянского района 16 сентября в своем доме с черепно-мозговой травмой обнаружен труп женщины 1930 г.р. Установлено, что преступление совершил сожитель 1931 г.р., который покончил жизнь самоубийством через повешение в доме сына в д. Десятники Воложинского района. Оба пенсионеры. Мотив преступления устанавливается.