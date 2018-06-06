Сергей Ровнейко заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение

Новости Беларуси. Сергею Ровнейко предъявлено обвинение.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Беларуси Александра Конюка.

В отношении Сергея Ровнейко избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Генпрокурор Беларуси больше не сообщил других подробностей.

Напомним, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Об этом стало известно в конце мая.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело – здесь подробнее.

Задержание Сергея Ровнейко на неделе прокомментировал Президент Беларуси.

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