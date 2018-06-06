Прямой эфир

Сергей Ровнейко заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение

06 июня 2018 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сергею Ровнейко предъявлено обвинение.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Беларуси Александра Конюка.

В отношении Сергея Ровнейко избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Генпрокурор Беларуси больше не сообщил других подробностей.

Напомним, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Об этом стало известно в конце мая.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело – здесь подробнее.

Задержание Сергея Ровнейко на неделе прокомментировал Президент Беларуси.

Читайте по теме:

Вёл как преступник, самый настоящий бандит – Президент о вымогательствах Ровнейко 

«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко 

«Вы услышите ещё новые факты». Президент проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения 

# Коррупция # происшествия # Сергей Ровнейко # Александр Конюк

Другие новости рубрики

Все новости
Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе. Пострадал инструктор
06 июня 2018 08:34

Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе. Пострадал инструктор

Били стекла на остановках: милиция разыскивает пятерых подозреваемых в хулиганстве
05 июня 2018 20:48

Били стекла на остановках: милиция разыскивает пятерых подозреваемых в хулиганстве

В Гродно 17-летний парень собирал деньги на мнимые похороны. Возбуждено уголовное дело
05 июня 2018 15:12

В Гродно 17-летний парень собирал деньги на мнимые похороны. Возбуждено уголовное дело