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Сапёры показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS

16 февраля 2024 17:53
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Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ.

Сапёры показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS-1

В рюкзаках задержанных оказался внушительный арсенал – самодельные взрывные устройства с дистанционным подрывом, снаряженные пластидом и кассетной поражающей частью. Обнаружены также GPS-устройства.

Диверсанты СБУ признались, как готовили теракт в Лельчицах – видео с допроса (смотрите здесь).

Сапёры показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS-4

Специалист саперно-пиротехнической группы:
В третьем пакете гимнастический тубус, снаряженный пластичным взрывчатым веществом, куда был также установлен пульт дистанционного возведения, электродетонатор, аккумуляторные батареи с SIM-картой и датчик дистанционного возведения, предположительно, так как антенна тут, SIM-карта, с аккумуляторной батареей.

КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления (читайте далее).

# Теракт # происшествия

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