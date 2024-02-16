Сапёры показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS
Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ.
В рюкзаках задержанных оказался внушительный арсенал – самодельные взрывные устройства с дистанционным подрывом, снаряженные пластидом и кассетной поражающей частью. Обнаружены также GPS-устройства.
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Специалист саперно-пиротехнической группы:
В третьем пакете гимнастический тубус, снаряженный пластичным взрывчатым веществом, куда был также установлен пульт дистанционного возведения, электродетонатор, аккумуляторные батареи с SIM-картой и датчик дистанционного возведения, предположительно, так как антенна тут, SIM-карта, с аккумуляторной батареей.
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