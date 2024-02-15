В Орше обнаружили тела 4 детей до 8 лет с признаками насильственной смерти

В Орше обнаружены тела четверых детей с признаками насильственной смерти – возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на личном контроле председателя Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно, что накануне вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых детей в возрасте от года до восьми с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна их мать. 36-летняя жительница Орши задержана, с ее участием проводятся следственные действия.