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В Минске горело общежитие – сотрудники МЧС спасли женщину и оперативно ликвидировали пожар

13 февраля 2024 08:53
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Женщину спасли на пожаре в Минске. Минувшим вечером в общежитии по улице Академика Красина сработала система автоматической пожарной сигнализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске горело общежитие – сотрудники МЧС спасли женщину и оперативно ликвидировали пожар-1

Прибыв на место происшествия, работники МЧС установили, что возгорание началось на четвертом этаже, из окна валил черный дым. В соседней комнате о помощи просила женщина. Спасателям удалось проникнуть в охваченную огнем квартиру. На минчанку надели маску и вывели ее из здания. Медики осмотрели женщину и констатировали, что она не пострадала. Остальные жильцы покинули здание самостоятельно. В общей сложности огонь распространился на 30 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.

# Пожар # происшествия

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