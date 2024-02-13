В Минске горело общежитие – сотрудники МЧС спасли женщину и оперативно ликвидировали пожар

Женщину спасли на пожаре в Минске. Минувшим вечером в общежитии по улице Академика Красина сработала система автоматической пожарной сигнализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыв на место происшествия, работники МЧС установили, что возгорание началось на четвертом этаже, из окна валил черный дым. В соседней комнате о помощи просила женщина. Спасателям удалось проникнуть в охваченную огнем квартиру. На минчанку надели маску и вывели ее из здания. Медики осмотрели женщину и констатировали, что она не пострадала. Остальные жильцы покинули здание самостоятельно. В общей сложности огонь распространился на 30 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.