КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления

Диверсанты СБУ признались, как готовили теракт в Лельчицах – видео с допроса ( смотрите здесь ).

Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ.

За попытками организации терактов стоит СБУ. В районе проведения контртеррористической операции была замечена активность ведения воздушной и других видов разведки. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионной группы, а также принять меры по нейтрализации негативных последствий для своей страны.