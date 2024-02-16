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КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления

16 февраля 2024 17:56
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Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диверсанты СБУ признались, как готовили теракт в Лельчицах – видео с допроса (смотрите здесь).

КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления-1

На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ.

За попытками организации терактов стоит СБУ. В районе проведения контртеррористической операции была замечена активность ведения воздушной и других видов разведки. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионной группы, а также принять меры по нейтрализации негативных последствий для своей страны.

КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления-4

Константин Бычек, начальник Следственного управления КГБ Беларуси:
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную и техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в приготовлении терроризма и агентурной деятельности. Следствие продолжается. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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# Теракт # происшествия # Константин Бычек

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