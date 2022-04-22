В Минске задержали распространителей особо опасных психотропов. У них изъяли около 135 грамм мефедрона
Новости Беларуси. В Минске правоохранители задержали распространителей опасных психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 33-летний мужчина и 29-летняя женщина около двух месяцев работали оптовыми наркокурьерами. Закладки с запрещенными веществами они оставляли на территории Минска и в пригороде. У подозреваемых изъяли около 135 грамм особо опасного психотропного вещества мефедрона. В их смартфонах обнаружили фото и координаты старых тайников.
Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Дуэт работал на территории столицы и в Минском районе около двух месяцев. Забирали в пригороде партии и делили на более мелкие дозы для розничных курьеров, которые в свою очередь расфасовывали товар на разовые дозы и раскладывали для конечных потребителей.
В отношении наркокурьеров возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.