В Минске задержали распространителей особо опасных психотропов. У них изъяли около 135 грамм мефедрона

Новости Беларуси. В Минске правоохранители задержали распространителей опасных психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 33-летний мужчина и 29-летняя женщина около двух месяцев работали оптовыми наркокурьерами. Закладки с запрещенными веществами они оставляли на территории Минска и в пригороде. У подозреваемых изъяли около 135 грамм особо опасного психотропного вещества мефедрона. В их смартфонах обнаружили фото и координаты старых тайников.