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Пожар в Плещеницах: работники МЧС спасли 9 человек, погиб мужчина

20 апреля 2022 13:36
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Новости Беларуси. Вечером 19 апреля произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома в городском поселке Плещеницы Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Пожар в Плещеницах: работники МЧС спасли 9 человек, погиб мужчина-1

После приезда спасатели обнаружили плотное задымление внутри квартиры и мужчину на кровати без признаков жизни. Повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Соседям потребовалась помощь сотрудников МЧС. Спасены 9 человек, в том числе 5 детей. Причина произошедшего устанавливается. 

Сотрудники МЧС еще раз напоминают о правилах безопасности. Так, с начала 2022 в Минской произошло 474 пожара. Погибло 68 человек. И это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина находилась в нетрезвом состоянии.

Эта тема накануне поднималась на совещании у главы государства. Сейчас стоит задача усилить меры профилактики.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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