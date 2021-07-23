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Пытались украсть комбикорм. МВД задержало четырёх человек

23 июля 2021 18:39
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Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной. Вместе держатся руководители правоохранительных ведомств. Им отдельное поручение от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

Слова Президента подтверждают и милицейские сводки. 

Пытались украсть комбикорм. МВД задержало четырёх человек-1

Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
В разгар уборочной кампании сотрудниками Департамента охраны организуются рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения хищений с предприятий агропромышленного комплекса.

Так, сегодня ночью милиционеры Несвижского отдела охраны совместно с коллегами из РОВД задержали группу лиц из четырех человек, которые пытались похитить комбикорм с молочно-товарной фермы. Фигуранты спрятали мешки с украденным на территории предприятия, а ночью на машине своего компаньона, индивидуального предпринимателя, рассчитывали их вывезти. В момент погрузки похищенного в авто мужчины и были задержаны.

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# Кража # происшествия # Анастасия Марченко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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