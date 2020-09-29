Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Минувшей ночью под Минском пятеро минчан повредили машину семьи милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минувшей ночью под Минском пятеро минчан повредили машину семьи милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа мужчин успела проколоть шины, залить монтажной пеной дверные проемы и залить краской кузов. Как выяснилось, предмет посягательства выбран не случайно. Задержанные – активные участники протестных акций.
С какой целью сюда приехали?
Ошибся.
Чем?
Взглядами своими.
Какими взглядами? Что ты здесь делал?
Не знаю.
С какой целью сюда приехал?
Мелкое хулиганство.
Ага, мелкое. Что хотели сделать?
Я снимал.
Что снимал?
Снимал, как проткнули колеса у машины.
Материалы проверки переданы следователям. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.
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