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Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело

29 сентября 2020 19:36
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Новости Беларуси. Минувшей ночью под Минском пятеро минчан повредили машину семьи милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело-1

Группа мужчин успела проколоть шины, залить монтажной пеной дверные проемы и залить краской кузов. Как выяснилось, предмет посягательства выбран не случайно. Задержанные – активные участники протестных акций.

Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело-4

С какой целью сюда приехали?

Ошибся.

Чем?

Взглядами своими.

Какими взглядами? Что ты здесь делал?

Не знаю.

Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело-7

С какой целью сюда приехал?

Мелкое хулиганство.

Ага, мелкое. Что хотели сделать?

Я снимал.

Что снимал?

Снимал, как проткнули колеса у машины.

Материалы проверки переданы следователям. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.

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# Акции протеста # происшествия # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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