Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело

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Новости Беларуси. Минувшей ночью под Минском пятеро минчан повредили машину семьи милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа мужчин успела проколоть шины, залить монтажной пеной дверные проемы и залить краской кузов. Как выяснилось, предмет посягательства выбран не случайно. Задержанные – активные участники протестных акций.