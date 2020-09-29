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21-летнего участника протестов из Жодино задержали с наркотиками

29 сентября 2020 15:44
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Новости Беларуси. В Минске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 21-летний житель Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Молодой человек имел при себе свертки с веществами различного происхождения. Известно, что фигурант не раз участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.  

21-летнего участника протестов из Жодино задержали с наркотиками-1

Я, Максим Александрович, 27.06.1999 года рождения, уроженец города Жодино, ранее являлся болельщиком, фанатом футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ». Также я участвовал в митингах 11, 12, 13, 16 и 17-го числа. Выходил с народом с целью… Мне не понравилось, как они прошли и что было после них. Считаю, что выходил зря, сейчас вижу, что это ни к чему не приведет уже. Вчера был задержан сотрудником милиции, при мне находилось психотропное вещество.  

# Наркотики # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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