21-летнего участника протестов из Жодино задержали с наркотиками

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Молодой человек имел при себе свертки с веществами различного происхождения. Известно, что фигурант не раз участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Я, Максим Александрович, 27.06.1999 года рождения, уроженец города Жодино, ранее являлся болельщиком, фанатом футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ». Также я участвовал в митингах 11, 12, 13, 16 и 17-го числа. Выходил с народом с целью… Мне не понравилось, как они прошли и что было после них. Считаю, что выходил зря, сейчас вижу, что это ни к чему не приведет уже. Вчера был задержан сотрудником милиции, при мне находилось психотропное вещество.