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«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей

26 сентября 2020 19:28
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Новости Беларуси. Осадок останется у милиционеров, которым на акции протеста 23 сентября пьяные дебоширы распылили в салон автомобиля слезоточивый газ. Останется осадок и у тех, кто совершает подобные действия.  

Раскаяние приходит быстро, а последствия придется расхлебывать долго.  

«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей-1

Я, Шишлов Виталий Вячеславович, с момента окончания выборов я участвую в протестных акциях.

В чем заключаются протестные акции?  

Мы выходили, перекрывали дороги, махали флагами и кричали о том, чем мы недовольны.  

23 числа после оглашения инаугурации мы с Болтом и Тимуром тоже поехали в центр, перекрывали Немигу.  

Движение перекрывали?  

Движение, да. По двум полосам всего лишь.  

Потом, когда всех разогнали, мы поехали в Серебрянку. Там тоже перекрывали движение. Я, немножко выпив и совсем не думая головой, подойдя к машине с сотрудниками милиции, разбрызгал баллончик им в салон.

Кто при этом еще присутствовал?  

При этом присутствовал еще Болт и Тимур. И еще какие-то люди, с которыми я не знаком.  

Ты непосредственно пшикал баллоном газовым в салон сотрудников?  

Я непосредственно пшикнул в салон.  

«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей-4

Дальше что было?  

Дальше мы убежали.  

Где ты прятался?  

Я прятался на даче у знакомых, потому что чувствовал вину и не знал, что делать.  

Я очень раскаиваюсь и советую людям таким не заниматься. Ведь гражданская война нам не нужна.  

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# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Шишлов Виталий # Фотофакт

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