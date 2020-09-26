«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей

Новости Беларуси. Осадок останется у милиционеров, которым на акции протеста 23 сентября пьяные дебоширы распылили в салон автомобиля слезоточивый газ. Останется осадок и у тех, кто совершает подобные действия.

Я, Шишлов Виталий Вячеславович, с момента окончания выборов я участвую в протестных акциях.

В чем заключаются протестные акции?

Мы выходили, перекрывали дороги, махали флагами и кричали о том, чем мы недовольны.

23 числа после оглашения инаугурации мы с Болтом и Тимуром тоже поехали в центр, перекрывали Немигу.

Движение перекрывали?

Движение, да. По двум полосам всего лишь.

Потом, когда всех разогнали, мы поехали в Серебрянку. Там тоже перекрывали движение. Я, немножко выпив и совсем не думая головой, подойдя к машине с сотрудниками милиции, разбрызгал баллончик им в салон.

Кто при этом еще присутствовал?

При этом присутствовал еще Болт и Тимур. И еще какие-то люди, с которыми я не знаком.

Ты непосредственно пшикал баллоном газовым в салон сотрудников?

Я непосредственно пшикнул в салон.