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В Минске рабочий рухнул вместе с подвесной люлькой с высоты 9 этажа. Мужчина погиб

29 сентября 2020 15:13
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Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке на проспекте Любимова. С высоты 9 этажа рухнула подвесная люлька, в которой находился 33-летний рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Минске рабочий рухнул вместе с подвесной люлькой с высоты 9 этажа. Мужчина погиб-1

Следователи уже установили: рабочий находился на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Гибель рабочего # происшествия # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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