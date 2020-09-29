В Минске рабочий рухнул вместе с подвесной люлькой с высоты 9 этажа. Мужчина погиб

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке на проспекте Любимова. С высоты 9 этажа рухнула подвесная люлька, в которой находился 33-летний рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке на проспекте Любимова. С высоты 9 этажа рухнула подвесная люлька, в которой находился 33-летний рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи уже установили: рабочий находился на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.