В Минске рабочий рухнул вместе с подвесной люлькой с высоты 9 этажа. Мужчина погиб

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке на проспекте Любимова. С высоты 9 этажа рухнула подвесная люлька, в которой находился 33-летний рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От полученных травм мужчина скончался на месте.