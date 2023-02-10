Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории

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Знойное июльское утро обещало очередное рутинное дежурство. На лидской станции скорой помощи раздался звонок: прохожему резко стало плохо. Все как обычно, подумал он, но судьба распорядилась иначе.

Виталий Алешкевич, врач выездной бригады станции скорой медицинской помощи:

О том, что человек пьяный, еще и агрессивный, не было никаких упоминаний. Мы приехали, человеку действительно было плохо. Он сидел на тротуаре возле дома. Мы попросили пройти в машину, чтобы ему и нам было удобнее.

Дальше, как и положено по инструкции, опрос, осмотр, измерение давления, снятие ЭКГ. Врач предлагает госпитализацию, пациент как ни в чем не бывало соглашается. Виталий Алешкевич:

Он попросил зайти в квартиру в доме, возле которого он сидел, чтобы забрать свою куртку. С его слов, там был паспорт. Бригада пошла на уступки и сопроводила больного. Он сам открыл дверь и уверенно пошел на кухню. «Все документы там». На шум от нежданных гостей из комнаты вышла хозяйка квартиры. Это и стало роковым звеном зловещей цепи.

Виталий Алешкевич:

Я отвлекся на эту женщину. И в момент, когда он вышел из кухни, он нанес мне удар ножом в бок. Если бы я не отвлекся на нее, может все и обошлось бы без этого. Но сложилось так. Секунд 30, даже меньше. Он гнал их как на убой, при этом так и не издал ни звука. Медики чудом дошли до машины. Дальше все как в полумраке: звонок в милицию, задержание, больничная палата. Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах – читайте здесь.