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Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории

10 февраля 2023 17:42
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Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории-1

Знойное июльское утро обещало очередное рутинное дежурство. На лидской станции скорой помощи раздался звонок: прохожему резко стало плохо. Все как обычно, подумал он, но судьба распорядилась иначе.

Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории-4

Виталий Алешкевич, врач выездной бригады станции скорой медицинской помощи:
О том, что человек пьяный, еще и агрессивный, не было никаких упоминаний. Мы приехали, человеку действительно было плохо. Он сидел на тротуаре возле дома. Мы попросили пройти в машину, чтобы ему и нам было удобнее.

Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории-7

Дальше, как и положено по инструкции, опрос, осмотр, измерение давления, снятие ЭКГ. Врач предлагает госпитализацию, пациент как ни в чем не бывало соглашается.

Виталий Алешкевич:
Он попросил зайти в квартиру в доме, возле которого он сидел, чтобы забрать свою куртку. С его слов, там был паспорт.

Бригада пошла на уступки и сопроводила больного. Он сам открыл дверь и уверенно пошел на кухню. «Все документы там». На шум от нежданных гостей из комнаты вышла хозяйка квартиры. Это и стало роковым звеном зловещей цепи.

Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории-10

Виталий Алешкевич:
Я отвлекся на эту женщину. И в момент, когда он вышел из кухни, он нанес мне удар ножом в бок. Если бы я не отвлекся на нее, может все и обошлось бы без этого. Но сложилось так. Секунд 30, даже меньше.

Он гнал их как на убой, при этом так и не издал ни звука. Медики чудом дошли до машины. Дальше все как в полумраке: звонок в милицию, задержание, больничная палата.

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Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории-13

Судьбу нападавшего в Лиде решила Фемида – пять лет лишения свободы. Но ножевое ранение подход к безопасности медиков в районе так и не изменило.

Виталий Алешкевич:
Средств защиты, чтобы оказать сопротивление, нет. Если видишь, что складывается какая-то ситуация, что может быть вред здоровью, покидаешь квартиру или общественное место, уходишь в машину, закрываешься и вызываешь наряд милиции.

В Минздраве проблему признают, но панацею видят то ли в камерах видеонаблюдения на груди, то ли в дополнительной страховке, но оба варианта возможны только при корректировке действующего законодательства.

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# Скорая помощь # происшествия # Виталий Алешкевич # Константин Герцев # Фотофакт

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