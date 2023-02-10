Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Призвание созвучно клятве: всегда и во всем помогать больному. И преград в этой поистине миссии милосердия, казалось, быть не может. Но наши истории из разряда шок-контент. Их не выпячивали годами, но дальше некуда. Уж столько их упало в эту бездну. Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории – читайте далее.

Они на посту 24/7. Правда, назвать его боевым все-таки не получится, хотя об этом просят уже многие. В их арсенале набор самых необходимых медикаментов, оборудование для первичной диагностики и всеми узнаваемая брендированная спецтехника.

От звонка телефонного до дверного не более 20 минут, а дальше – по инструкции. Убедиться в безопасности личной и пациента, осмотр, оказание первой помощи и, если того требует, госпитализация. Но кому она понадобится раньше, еще большой вопрос. Криминальная сводка все чаще пестрит новостями, где пострадавшие сами медики. В Гомеле профсоюзы бьют тревогу: 9 из 10 нападений приходится на скорую помощь.

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения:

Работа в скорой помощи – это как на передовой. Когда приезжает врач, он не знает, что, кто находится за дверью, в каком состоянии. Мы практически каждый год фиксируем 2-3 случая физического воздействия на медиков. По опыту Гродненской области, чаще всего это скорая помощь.

Ольга Григоренко, главный технический инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения:

Порядка десятилетия длится. По крайней мере, пока мы еще не нашли какие-то предупредительные мероприятия, чтобы исключить подобные случаи. Говорят, что у медицины женское лицо. Страдают наши медицинские работники, наши женщины. Ольга Григоренко:

Ежегодно в организациях здравоохранения Гомельской области мы регистрируем несчастные случаи, произошедшие с членами нашего профсоюза, по причине противоправных действий третьих лиц. То есть медработники оказывают медицинскую помощь пациентам, и пациенты свою агрессию вымещают на наших медицинских работников.

«Народный контроль» призывает не молчать! Прямая линия открыта для предложений. Номер на ваших экранах!