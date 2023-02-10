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Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах

10 февраля 2023 17:40
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -1

Константин Герцев, СТВ:
Призвание созвучно клятве: всегда и во всем помогать больному. И преград в этой поистине миссии милосердия, казалось, быть не может. Но наши истории из разряда шок-контент. Их не выпячивали годами, но дальше некуда. Уж столько их упало в эту бездну.

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Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -4

Они на посту 24/7. Правда, назвать его боевым все-таки не получится, хотя об этом просят уже многие. В их арсенале набор самых необходимых медикаментов, оборудование для первичной диагностики и всеми узнаваемая брендированная спецтехника.

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -7

От звонка телефонного до дверного не более 20 минут, а дальше – по инструкции. Убедиться в безопасности личной и пациента, осмотр, оказание первой помощи и, если того требует, госпитализация. Но кому она понадобится раньше, еще большой вопрос. Криминальная сводка все чаще пестрит новостями, где пострадавшие сами медики.

В Гомеле профсоюзы бьют тревогу: 9 из 10 нападений приходится на скорую помощь.

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -10

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения:
Работа в скорой помощи – это как на передовой. Когда приезжает врач, он не знает, что, кто находится за дверью, в каком состоянии. Мы практически каждый год фиксируем 2-3 случая физического воздействия на медиков. По опыту Гродненской области, чаще всего это скорая помощь.

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -13

Ольга Григоренко, главный технический инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения:
Порядка десятилетия длится. По крайней мере, пока мы еще не нашли какие-то предупредительные мероприятия, чтобы исключить подобные случаи. Говорят, что у медицины женское лицо. Страдают наши медицинские работники, наши женщины.

Ольга Григоренко:
Ежегодно в организациях здравоохранения Гомельской области мы регистрируем несчастные случаи, произошедшие с членами нашего профсоюза, по причине противоправных действий третьих лиц. То есть медработники оказывают медицинскую помощь пациентам, и пациенты свою агрессию вымещают на наших медицинских работников.

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -16

«Народный контроль» призывает не молчать! Прямая линия открыта для предложений. Номер на ваших экранах!

Цифры ужасающие! Статистику нападения на медработников рассказали в профсоюзах -19

Константин Герцев:
За добро добром платят. По крайней мере, так учили всех нас. Так может настало время рассчитаться по долгам? Команда «Народного контроля» продолжит стоять на страже ваших интересов. Готовим новое расследование, чтобы сыграть на стороне правды.

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# Скорая помощь # общество # Константин Герцев # Владислав Голяк # Ольга Григоренко # Фотофакт

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