Пьяная мать или собака: кто виноват в гибели девочки в Минске 5 августа начинает выяснять суд

Новости Беларуси. Самое резонансное дело этой весны 5 августа начнут слушать в суде Фрунзенского района Минска.

В марте в одной из столичных квартир погибла восьмимесячная девочка.

Следователи выяснили, что смерть наступила в результате укуса собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты нашли на руке младенца рваные раны, которые образовались от зубов хаски, жившей в этой же квартире.

Мать погибшей девочки, она же главная обвиняемая, злоупотребляла алкоголем и в момент смерти ребенка была пьяна.