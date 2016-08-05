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Пьяная мать или собака: кто виноват в гибели девочки в Минске 5 августа начинает выяснять суд

05 августа 2016 06:43
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Новости Беларуси. Самое резонансное дело этой весны 5 августа начнут слушать в суде Фрунзенского района Минска.

В марте в одной из столичных квартир погибла восьмимесячная девочка.

Следователи выяснили, что смерть наступила в результате укуса собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты нашли на руке младенца рваные раны, которые образовались от зубов хаски, жившей в этой же квартире.

Мать погибшей девочки, она же главная обвиняемая, злоупотребляла алкоголем и в момент смерти ребенка была пьяна.

# происшествия # Гибель детей

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