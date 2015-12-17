Мертвого младенца нашли на территории школьного двора в Речице – подробности с места трагедии

Новости Беларуси. ЧП в Речице. Около мусорного бака на территории одной из школ нашли тело младенца. На место происшествия сразу выехали следователи. Сейчас они проводят проверку. Ищут предполагаемую биологическую мать. Происшествие буквально всколыхнуло город. Кто родители? Почему так обошлись с ребенком? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ искал ответы на эти вопросы.

Александр Добриян, СТВ:

Страшную находку сделала работница школы, отвечающая за чистоту школьного двора. Буквально в трёх метрах от мусорных баков она обнаружила чёрный пакет, в который был завёрнут новорожденный ребёнок. К моменту обнаружения признаков жизни он уже не подавал.

Надежда Шарова работает в школьной столовой. Говорит, была у баков всего за несколько часов до находки. Пакет не заметила. И с ужасом представляет, что было бы с ней, если бы это она первой увидела младенца.

Надежда Шарова, работник кухни Средней школы №9 Речицы:

У меня детей нет. Но если бы у меня был ребенок… Боже мой! Это не передать словами…

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Речицким районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения на территории одной из школ Речицы мертвого новорожденного мальчика. Следователи совместно с правоохранителями устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лично матери ребенка.

Экспертиза установит, был ли ребёнок мёртворожденным или же смерть наступила по другой причине. Параллельно следователи ищут вероятную мать.

Школьный двор – единственное место на сотни метров вокруг, где есть мусорные баки. Школа находится в центре крупного массива усадебной застройки. Местные жители не хотят верить, что такую жестокость мог совершить кто-то из своих.

Александр Добриян, СТВ:

Следователи продолжают проверку по факту ЧП. Кстати, схожее происшествие имело место в Речице в феврале 2014. Тогда в мусорном баке по улице Молодёжной уборщица также нашла бездыханное тело младенца.