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Житель Кобринского района держал в сарае гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу

04 августа 2016 14:48
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Новости Беларуси. Необычная находка в деревне Стригово Кобринского района. Местный житель содержал во дворе частного дома гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу.

Семь редких животных обнаружили сотрудники райотдела уголовного розыска и отделения по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска.

Выяснилось, что ранее четырех особей этого редкого животного в Минский зоопарк передало ООО «АфроЗоо». Однако служащие зоопарка, нарушая условия договора, новое потомство присваивали себе.

Цена одной экзотической собаки составляет не менее $12 тысяч. 

Животных вернули в зоопарк. Действиям его сотрудников будет дана правовая оценка. 

Гиеновидная собака находится под угрозой исчезновения и включена в Красную книгу Международного союза охраны природы.

# происшествия # Мошенничество

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