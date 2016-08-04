Житель Кобринского района держал в сарае гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу

Новости Беларуси. Необычная находка в деревне Стригово Кобринского района. Местный житель содержал во дворе частного дома гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу.

Семь редких животных обнаружили сотрудники райотдела уголовного розыска и отделения по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска.

Выяснилось, что ранее четырех особей этого редкого животного в Минский зоопарк передало ООО «АфроЗоо». Однако служащие зоопарка, нарушая условия договора, новое потомство присваивали себе.

Цена одной экзотической собаки составляет не менее $12 тысяч.

Животных вернули в зоопарк. Действиям его сотрудников будет дана правовая оценка.

Гиеновидная собака находится под угрозой исчезновения и включена в Красную книгу Международного союза охраны природы.