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Житель Воложинского района, поссорившись со своей девушкой, угнал и сжег ее авто

04 августа 2016 10:48
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Новости Беларуси. Днем девушка приехала к возлюбленному в гости, а вечером между ними произошла ссора. Она ушла ночевать к родителям, он схватил ключи от автомобиля.

Девушка сама вызвала милицию и рассказала, что ее молодой человек угнал Audi и умчался в неизвестном направлении.

Отделение информации и общественных связей УВД Минского облисполкома:
Девушка, опасаясь, как бы парень не натворил бед, вызвала милицию и сообщила прибывшим сотрудникам о скандале и угоне машины. Немедленно были ориентированы все наряды, но поиск не дал результатов. Ближе к рассвету молодой человек вернулся к дому, позвонил своей подруге и пообещал сжечь машину и себя вместе с ней. Несмотря на увещевания своей подруги, молодой человек оставался непреклонным, и вскоре девушка увидела, как от дома отъезжает машина с занимающимся в салоне пламенем.

Житель Воложинского района, поссорившись со своей девушкой, угнал и сжег ее авто -1

Сотрудники милиции нашли горящий автомобиль за околицей деревни. К счастью, в салоне никого не было. Как позже выяснилось, молодой человек испугался и убежал.

Воложинским РОСК в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Угон»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Криминал

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