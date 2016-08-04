Житель Воложинского района, поссорившись со своей девушкой, угнал и сжег ее авто

Новости Беларуси. Днем девушка приехала к возлюбленному в гости, а вечером между ними произошла ссора. Она ушла ночевать к родителям, он схватил ключи от автомобиля.

Девушка сама вызвала милицию и рассказала, что ее молодой человек угнал Audi и умчался в неизвестном направлении.



Отделение информации и общественных связей УВД Минского облисполкома:

Девушка, опасаясь, как бы парень не натворил бед, вызвала милицию и сообщила прибывшим сотрудникам о скандале и угоне машины. Немедленно были ориентированы все наряды, но поиск не дал результатов. Ближе к рассвету молодой человек вернулся к дому, позвонил своей подруге и пообещал сжечь машину и себя вместе с ней. Несмотря на увещевания своей подруги, молодой человек оставался непреклонным, и вскоре девушка увидела, как от дома отъезжает машина с занимающимся в салоне пламенем.