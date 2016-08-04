Почти 990 млрд неденоминированных рублей поступило в бюджет по результатам работы финансовой милиции за первое полугодие 2016 года

Новости Беларуси. Почти 990 миллиардов неденоминированных рублей поступило в бюджет по результатам работы финансовой милиции за первое полугодие текущего года. Об этом 4 августа сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

За это время выявлено свыше 900 преступлений, в том числе 350 из них относят к категории тяжких. На протяжении последних лет основные усилия органов финансовых расследований были сосредоточены на противодействии предпринимательству, уклонению от уплаты налогов, а также криминальному банкротству. Только в 2016 году пресечена деятельность трех крупных организованных преступных групп – их клиентами были сразу три тысячи государственных и частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля - директор Департамента финансовых расследований:

Тенденции, которые складываются на сегодняшний день в сфере уклонения от уплаты налогов, говорят о том, что будет определенное снижение. Если мы в 2013-14 годах выявляли 400 и более лжеструктур, на счетах которых задерживали очень крупные суммы, то на сегодняшний день – около сотни.