Мать пила – малютка и собака голодали: дело о гибели 8-месячной девочки от укусов хаски направлено в суд

Новости Беларуси. Завершено расследование гибели 8-месячной девочки во Фрунзенском районе столицы.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по г.Минску:

Следствием установлено, что смерть ребенка наступила в результате травматической ампутации правой верхней конечности на уровне средней трети плеча с развитием массивной кровопотери и геморрагического шока. Согласно заключению медико-криминалистической экспертизы, на руке ребенка имеются рваные раны, которые образовались от зубов собаки, находившейся на момент происшествия в квартире.

Следователи также установили, что ребенка не кормили около суток.

Должный уход за собакой не осуществлялся. Более того, мать девочки на протяжении нескольких дней употребляла спиртное. Пьяна женщина была и в день трагедии.

Матери предъявлено обвинение по статье «заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние» УК РБ. Вину женщина признала полностью.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, трагедия произошла в марте.

Продуктов в доме следователи не нашли. Ни младенцу, ни собаке попросту нечего было есть. Между тем, на съемной квартире проживало еще двое детей. Подробнее здесь.