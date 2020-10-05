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В Минске автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет

05 октября 2020 15:47
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Новости Беларуси. Автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет-1

По предварительной информации, ранним утром 5 октября водитель Toyota ехал по Старовиленскому тракту и на перекрестке с улицей Орловской наехал на пешехода. В момент столкновения 66-летняя женщина пересекала проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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