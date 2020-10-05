В Минске автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет

Новости Беларуси. Автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, ранним утром 5 октября водитель Toyota ехал по Старовиленскому тракту и на перекрестке с улицей Орловской наехал на пешехода. В момент столкновения 66-летняя женщина пересекала проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора.