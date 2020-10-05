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В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах

05 октября 2020 14:06
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Новости Беларуси. В Минском районе водитель насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах-1

29-летний мужчина ехал со стороны агрогородка Гатово. Неожиданно на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. От травм мужчина скончался на месте. Известно, что пешеход не обозначил себя световозвращающими элементами.

В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах-4

В связи с увеличением таких случаев, а также сокращением светового дня ГАИ усилила контроль на дорогах.

Так, на этой неделе без внимания не останутся пешеходы. Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание – переходу проезжей части по вечерам.

В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах-7

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
За 9 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, в которых 49 человек погибли на месте происшествия, а также 121 получили ранения различной степени тяжести.

Типовой портрет людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях: это лица в возрасте от 30 до 40 лет, которые находились в темной одежде на проезжей части без световозвращающих элементов, в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения.

В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах-10

Дополнительно патрули будут дежурить возле школ и детских садов, обязательно обратят внимание на наличие фликеров. Кстати, отсутствие светоотражающих элементов – основная причина дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

# Авария # происшествия # Андрей Гладкий # Фотофакт

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