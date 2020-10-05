В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах

29-летний мужчина ехал со стороны агрогородка Гатово. Неожиданно на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. От травм мужчина скончался на месте. Известно, что пешеход не обозначил себя световозвращающими элементами.

Так, на этой неделе без внимания не останутся пешеходы. Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание – переходу проезжей части по вечерам.

В связи с увеличением таких случаев, а также сокращением светового дня ГАИ усилила контроль на дорогах.

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

За 9 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, в которых 49 человек погибли на месте происшествия, а также 121 получили ранения различной степени тяжести.

Типовой портрет людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях: это лица в возрасте от 30 до 40 лет, которые находились в темной одежде на проезжей части без световозвращающих элементов, в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения.