В Минском районе пешеход погиб под колёсами авто. ГАИ усилила контроль на дорогах

Новости Беларуси. В Минском районе водитель насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе водитель насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
29-летний мужчина ехал со стороны агрогородка Гатово. Неожиданно на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. От травм мужчина скончался на месте. Известно, что пешеход не обозначил себя световозвращающими элементами.
В связи с увеличением таких случаев, а также сокращением светового дня ГАИ усилила контроль на дорогах.
Так, на этой неделе без внимания не останутся пешеходы. Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание – переходу проезжей части по вечерам.
Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
За 9 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, в которых 49 человек погибли на месте происшествия, а также 121 получили ранения различной степени тяжести.
Типовой портрет людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях: это лица в возрасте от 30 до 40 лет, которые находились в темной одежде на проезжей части без световозвращающих элементов, в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнительно патрули будут дежурить возле школ и детских садов, обязательно обратят внимание на наличие фликеров. Кстати, отсутствие светоотражающих элементов – основная причина дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.