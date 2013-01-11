Новости Минска. Подвиг ценою в жизнь. Сегодня прощались с погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционером. Панихида прошла в здании полка патрульно-постовой службы. Трагедия случилась 8 января, прапорщик Игорь Иванчик погиб, закрыв собою товарища, когда на улице Машиностроителей мужчина устроил стрельбу.

На траурную церемонию собрались не только родные и близкие Игоря Иванчика, но и его коллеги, руководство города, представители патрульно-постовых служб со всей республики. Отдать дань памяти герою пришли и минчане. За героизм и самоотверженность Игорь Иванчик будет награжден посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гришан, командир полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:

Родным от командования полка, от личного состава, хочу выразить слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой сына, мужа, отца. Всячески будем оказывать содействие и его семье, и матери. Сынок у него растет. Пацана мы. Конечно, тоже не оставим.