Два пассажирских поезда столкнулись в Швейцарии. Пострадали 17 человек

Новости Швейцарии. На севере Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали 17 человек. Девять из них госпитализированы.

Инцидент произошел неподалеку от вокзала города Нойхаузен-ам-Райнфаль. Вследствие случившегося один из поездов сошел с рельсов, кабина машиниста другого оказалась буквально вдавлена внутрь.

В момент ЧП в поездах находилось около 300 человек. Все пассажиры были эвакуированы. В спасательной операции было задействовано более 200 специалистов. Развозить раненых помогали машины «скорой помощи» из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.