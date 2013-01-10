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Два пассажирских поезда столкнулись в Швейцарии. Пострадали 17 человек

10 января 2013 13:00
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Новости Швейцарии. На севере Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали 17 человек. Девять из них госпитализированы.

Инцидент произошел неподалеку от вокзала города Нойхаузен-ам-Райнфаль. Вследствие случившегося один из поездов сошел с рельсов, кабина машиниста другого оказалась буквально вдавлена внутрь.

В момент ЧП в поездах находилось около 300 человек. Все пассажиры были эвакуированы. В спасательной операции было задействовано более 200 специалистов. Развозить раненых помогали машины «скорой помощи» из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы

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