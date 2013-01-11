Деревня Курганы Минского района уже двое суток без воды!

Новости Беларуси. Вот уже двое суток жители деревни Курганы Минского района в буквальном смысле считают каждую каплю воды. Исчезла живительная влага неожиданно и, как оказалось, надолго. Обеспокоенные проблемой, люди обращались и в сельсовет, и в местное ЖКХ. Но помощи пока нет.

За водой приходится ходить за 3 километра в соседнюю деревню либо попросту растапливать снег.

Эти дни для Леонида Ивановича стали настоящим испытанием. Как, впрочем, и для всех жителей деревни Курганы. Ни капли воды — и это за последние двое суток! Казалось бы, и дворов здесь немало: более ста. Но вот решать проблему почему-то никто не спешит.

Леонид Метто, житель деревни Курганы:

Посуду помыть, умыться нечем. Тут есть много пенсионеров, которые ничего не могут. Может, мы дождемся воды, продержимся, иначе, если упадет давление, трубы будут замерзать.

И это не преувеличение. Многие «аборигены» - люди пожилые. К тому же, самое страшное ждёт впереди: без воды у многих отключается отопление. Ответ во всех службах прозвучал один и тот же, мол, «за воду мы не в ответе, у нас на балансе вашей деревни нет».

Юлия Михеенко, жительница деревни Курганы:

Вчера от безысходности я начала звонить в МЧС. Оператор заверила, что ведутся ремонтные работы, что сантехник в данный момент на месте. Не поленились, подъехали к вышке – все закрыто, нога человеческая не ступала.

Следов «ремонтных работ» возле новой водонапорной вышки не нашли мы и сегодня. Глухой забор, нетронутый ногой человека снег - ни души.

Правда, предположительных виновников многочисленные звонки всё-таки найти помогли — это сельскохозяйственное предприятие, расположенное на территории деревни.

Здесь от проблемы сначала «открещивались»: нет договоров. Но жители уже давно поднимали этот вопрос.

Людмила Рузанова, жительница деревни Курганы:

Нам предоставили договоры. Мы их подписали в одностороннем порядке и передали в Боровлянский ЖКХ, но, тем не менее, до сих пор никакой информации мы не знаем и до сих пор мы у них не стоим на балансе.

Конкретного ответа не дали на предприятии и нашей съёмочной группе.

Дмитрий Фостиков, главный инженер сельскохозяйственного предприятия:

У нас самих авария на линии. Мы сами страдаем без воды, сейчас, в данный момент наши люди стараются устранить эту причину. Если надо будет раскапывать сети, то, скорее всего, решить проблему сегодня не получится. А проще вопрос – то сделаем!

Будем надеяться, слово будет сдержано. А пока жители деревни тоже верят в лучшее, но при этом не «разбрасываются» драгоценными каплями воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.