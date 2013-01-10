В Могилеве 44-летний мужчина получил два года тюрьмы за незаконные валютные операции

Новости Беларуси. Два года тюрьмы за незаконные валютные операции. Могилевский суд вынес приговор 44-летнему мужчине. В момент задержания у него было изъято около 20 тысяч долларов США, более 6 тысяч евро, порядка 200 тысяч российских рублей и около 12 миллионов белорусских.

Мужчина, нигде не работая, имел внушительный доход от незаконных операций с деньгами. Занимался нелегальным бизнесом долго. В основном его услугами пользовались постоянные клиенты: индивидуальные предприниматели, представители коммерческих структур.

Данный случай весьма редкий в милицейской практике. Менялы очень осторожны в работе. Следов, как правило, не оставляют, а постоянная клиентура на сотрудничество со следствием не идет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Шатиков, старший следователь управления Следственного комитета по Могилевской области:

Были сложности в расследовании этого дела в том, что преступник отрицал свою виновность, несмотря на наличие соответствующих доказательств. Кроме этого, ряд свидетелей, понимая, что они также могут быть подвергнуты административному наказанию, стали отрицать свою причастность к совершению сделки. Тем не менее, благодаря проведению следственных действий виновность была установлена.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области:

Граждане, которые хотят произвести незаконный обмен валюты у валютчиков, помимо административной ответственности могут попасться на удочку мошенников и приобрести фальшивые денежные средства. За сбыт и оборот поддельных денежных средств предусматривается уголовная ответственность.