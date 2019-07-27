Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы

Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии были полностью ликвидированы.
Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии были полностью ликвидированы.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, в результате инцидента произошла утечка пропана. К утру 25 июля утечка была ликвидирована, а затем из повреждённой цистерны был перекачан газ в спецавтомобили.
«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля
Фото: МЧС Беларуси
Днём 26 июля были подняты все цистерны и освобождены пути, что позволило восстановительным поездам начать ремонт железнодорожного полотна.
27 июля в 0:25 последствия железнодорожной аварии были полностью ликвидированы, а движение поездов – восстановлено.
Фото: МЧС Беларуси
На неделе стало известно, что в Витебской области несколько цистерн с пропаном сошли с рельсов.
Было повреждено 150 метров железнодорожного полотна – подробнее здесь.