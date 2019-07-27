Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы

Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии были полностью ликвидированы.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, в результате инцидента произошла утечка пропана. К утру 25 июля утечка была ликвидирована, а затем из повреждённой цистерны был перекачан газ в спецавтомобили. «Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

Фото: МЧС Беларуси

Днём 26 июля были подняты все цистерны и освобождены пути, что позволило восстановительным поездам начать ремонт железнодорожного полотна. 27 июля в 0:25 последствия железнодорожной аварии были полностью ликвидированы, а движение поездов – восстановлено. На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы

Фото: МЧС Беларуси