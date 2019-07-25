«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из ёмкостей была ликвидирована утечка пропана. Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна.
Ирина Недобоева продолжит тему.
Ольга Гладких приехала в отпуск к матери из Мурманска. В родной деревне Замосточье всегда тишь да гладь. Но со вчерашнего вечера, впервые за 20 дней отпуска, что-то пошло не так.
Ольга Гладких, жительница Мурманска (Россия):
Началась езда служб: скорая, пожарные, газовая. Потом по слухам узнали, что поезд перевернулся.
О том, что совсем неподалёку от дома Гладких грузовой поезд сошёл с рельсов, узнали от спасателей. 15 вагонов с газом разбросало, как кегли.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации налажено четкое взаимодействие. Сегодня 2 цистерны подняты. Ведутся дальнейшие работы по восстановлению. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
Каждую из цистерн досконально обследовали. Утечку пропана нашли лишь в одной. Но и это уже повод к принятию экстренных мер. Из окрестных домов эвакуировали больше 60 дачников. И только после этого взялись устранять проблему.
Ирина Недобоева, СТВ:
Прямо сейчас за моей спиной началась откачка газа из первой цистерны. Для этого сюда пригнали серьезную спецтехнику. Весь процесс контролируют газовщики, ведь ни в коем случае нельзя допустить утечки газа.
Владимир Балахонов, заместитель начальника Белорусской железной дороги:
Нам крайне неприятно перед всеми нашими пассажирами осознавать, что мы допустили упущение в работе. Восстановление идет успешно. В данное время на участке работают 3 наши восстановительных поезда. Но работа осложняется в том, что здесь спешить нельзя. Каждый шаг выверен, и благодаря сотрудничеству с МЧС работы будут продолжаться.
Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»
Чтобы освободить пути от цистерн, уйдёт не меньше двух суток. Пока же поезда между Витебском и Оршей пустили в объезд.