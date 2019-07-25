«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из ёмкостей была ликвидирована утечка пропана. Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна.

Ольга Гладких приехала в отпуск к матери из Мурманска. В родной деревне Замосточье всегда тишь да гладь. Но со вчерашнего вечера, впервые за 20 дней отпуска, что-то пошло не так.

О том, что совсем неподалёку от дома Гладких грузовой поезд сошёл с рельсов, узнали от спасателей. 15 вагонов с газом разбросало, как кегли.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации налажено четкое взаимодействие. Сегодня 2 цистерны подняты. Ведутся дальнейшие работы по восстановлению. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Каждую из цистерн досконально обследовали. Утечку пропана нашли лишь в одной. Но и это уже повод к принятию экстренных мер. Из окрестных домов эвакуировали больше 60 дачников. И только после этого взялись устранять проблему.

Ирина Недобоева, СТВ: Прямо сейчас за моей спиной началась откачка газа из первой цистерны. Для этого сюда пригнали серьезную спецтехнику. Весь процесс контролируют газовщики, ведь ни в коем случае нельзя допустить утечки газа.

Владимир Балахонов, заместитель начальника Белорусской железной дороги:

Нам крайне неприятно перед всеми нашими пассажирами осознавать, что мы допустили упущение в работе. Восстановление идет успешно. В данное время на участке работают 3 наши восстановительных поезда. Но работа осложняется в том, что здесь спешить нельзя. Каждый шаг выверен, и благодаря сотрудничеству с МЧС работы будут продолжаться.

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Чтобы освободить пути от цистерн, уйдёт не меньше двух суток. Пока же поезда между Витебском и Оршей пустили в объезд.