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«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

25 июля 2019 20:56
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Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-1

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из ёмкостей была ликвидирована утечка пропана. Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна.

Ирина Недобоева продолжит тему.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-4

Ольга Гладких приехала в отпуск к матери из Мурманска. В родной деревне Замосточье всегда тишь да гладь. Но со вчерашнего вечера, впервые за 20 дней отпуска, что-то пошло не так. 

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-7

Ольга Гладких, жительница Мурманска (Россия):
Началась езда служб: скорая, пожарные, газовая. Потом по слухам узнали, что поезд перевернулся

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-10

О том, что совсем неподалёку от дома Гладких грузовой поезд сошёл с рельсов, узнали от спасателей. 15 вагонов с газом разбросало, как кегли. 

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-13

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации налажено четкое взаимодействие. Сегодня 2 цистерны подняты. Ведутся дальнейшие работы по восстановлению. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-16

Каждую из цистерн досконально обследовали. Утечку пропана нашли лишь в одной. Но и это уже повод к принятию экстренных мер. Из окрестных домов эвакуировали больше 60 дачников. И только после этого взялись устранять проблему. 

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-19

Ирина Недобоева, СТВ:
Прямо сейчас за моей спиной началась откачка газа из первой цистерны. Для этого сюда пригнали серьезную спецтехнику. Весь процесс контролируют газовщики, ведь ни в коем случае нельзя допустить утечки газа.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-22

Владимир Балахонов, заместитель начальника Белорусской железной дороги:
Нам крайне неприятно перед всеми нашими пассажирами осознавать, что мы допустили упущение в работе.  Восстановление идет успешно. В данное время на участке работают 3 наши восстановительных поезда. Но работа осложняется в том, что здесь спешить нельзя. Каждый шаг выверен, и благодаря сотрудничеству с МЧС работы будут продолжаться. 

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Чтобы освободить пути от цистерн, уйдёт не меньше двух суток. Пока же поезда между Витебском и Оршей пустили в объезд.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля-25

# ЧП # происшествия # Ирина Недобоева # Ольга Гладких # Александр Худолеев # Владимир Балахонов # Фотофакт

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