На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека

Новости Беларуси. Крупная авария произошла днем 26 июля на МКАД. На внутреннем кольце в районе Курасовщины фургон врезался в «Газель», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупная авария произошла днем 26 июля на МКАД. На внутреннем кольце в районе Курасовщины фургон врезался в «Газель», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На время движение было организовано только по одной полосе, также ограничения коснулись и въездов на МКАД с Казинца и Ландера.
Водители долгое время не могли выбраться из пробки, которая растянулась на несколько километров. Двое пострадавших в больнице. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.