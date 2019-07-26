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На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека

26 июля 2019 19:00
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла днем 26 июля на МКАД. На внутреннем кольце в районе Курасовщины фургон врезался в «Газель», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека-1

На время движение было организовано только по одной полосе, также ограничения коснулись и въездов на МКАД с Казинца и Ландера.

На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека-4

Водители долгое время не могли выбраться из пробки, которая растянулась на несколько километров. Двое пострадавших в больнице. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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