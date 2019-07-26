На МКАД фургон врезался в «Газель». Пострадали два человека

Новости Беларуси. Крупная авария произошла днем 26 июля на МКАД. На внутреннем кольце в районе Курасовщины фургон врезался в «Газель», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время движение было организовано только по одной полосе, также ограничения коснулись и въездов на МКАД с Казинца и Ландера.