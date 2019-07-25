Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн

Новости Беларуси. Утечка пропана в одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн ликвидирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мы сообщали 24 июля, ЧП на железной дороге случилось недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Произошла и разгерметизация одной из емкостей.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

Утечку газа устранили. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.