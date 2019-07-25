Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн

Новости Беларуси. Утечка пропана в одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн ликвидирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утечка пропана в одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн ликвидирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото: МЧС
Как мы сообщали 24 июля, ЧП на железной дороге случилось недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Произошла и разгерметизация одной из емкостей.
16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области
Утечку газа устранили. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.
Фото: МЧС