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Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн

25 июля 2019 08:05
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Новости Беларуси. Утечка пропана в одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн ликвидирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн-1


Фото: МЧС

Как мы сообщали 24 июля, ЧП на железной дороге случилось недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна. Произошла и разгерметизация одной из емкостей.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

Утечку газа устранили. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Ликвидирована утечка пропана из одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн-4


Фото: МЧС

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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